- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 1 iulie a.c., o alocuțiune in cadrul evenimentului de prezentare a Planului Național de Investiții și Relansare Economica elaborat de Guvernul Romaniei.„Domnule Prim-ministru, Doamnelor și domnilor miniștri, Excelențe,Stimați…

- Planul de relansare economica de circa o suta de miliarde de euro anuntat miercuri de Guvern nu prezinta sursele de finantare pentru mare parte dintre investitiile si masurile de sustinere planificate.

- Planul guvernului de relansare economica, „copiat dupa cel al PSD” Marcel Ciolacu. Foto: Agerpres. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca mare parte din planul de relansare economica elaborat de guvern copiaza programul de guvernare al social-democrațiilor. Marcel Ciolacu…

- Premierul Ludovic Orban va prezenta miercuri Planul national de investitii si de relansare economica, "Recladim Romania" care va cuprinde investitii de peste 100 de miliarde de euro in scoli, spitale, gradinite, construirea a mii de kilometrii de autostrada si drumuri expres si inclusiv o line de metrou…

- Planul de relansare economica anuntat de Guvern vine cu investitii uriase in infrastructura de transport, sanatate, educatie si energie, dar prevede de asemenea masuri de sprijin pentru repornirea companiilor afectate de criza coronavirus si pentru sustinerea angajatilor.

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, anunta ca statul va face o emisiune de obligatiuni destinata populatiei care are incredere in Guvern, banii urmand a fi utilizati pentru investitii. ”Este un program prin care noi speram ca romanii, daca au incredere in Guvern, sa investeasca in aceste obligatiuni,…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) si compania Iulius propun un proiect amplu in zona centrului expozitional Romexpo, valoarea investitiei fiind estimata la 2,87 de miliarde de euro, informeaza un comunicat al CCIR.Vezi și: Consilierul economic al lui Orban: Nu suntem intr-o criza…

