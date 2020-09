Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de Guvern de luni a inceput cu un dialog festiv, ca in prima zi de școala, intre premierul Ludovic Orban și ministrul educației, Monica Anisie, in care primul s-a aratat mulțumit de pregatirile facute in toata țara, iar a doua a prezentat o statistica la nivel național. In timp ce in țara au…

- Inceputul de școala a fost unul special in acest an. Copiii poarta masca, sunt distanțați fizic, au trasee de intrare și ieșire in școala. O „normalitate” la care incearca sa se adapteze atat parinții cat și copiii. Florile au fost mai rare, iar orele au inceput etapizat. La Colegiul Național Banațean…

- Nelu Tataru a afirmat ca vor fi trei tipuri de adeverinte necesare in functie de prezenta sau nu a unei patologii, la inceperea anului scolar. Ministrul Sanatatii a explicat ca „in acest moment, trebuie doar recomandarea pentru cei cu comorbiditati, cu boli cronice, pentru copiii care au acasa apartinatori…

- Anunț bomba facut cu puțin timp in urma de premierul Romaniei, care arunca in aer inceputul școlii. Ludovic Orban nu exclude posibilitatea ca elevii sa vina la cursuri abia pe 1 octombrie, iar primele 2 saptamani sa fie de școala online. In aceste condiții, elevii ar putea urma cursuri online in perioada…

- Un nou scenariu pentru inceputul anului școlar, cerut de medici, a fost luat in discuție. Potrivit acestuia, cursurile s-ar putea desfașura online in primele doua saptamani ale noului an școlar, urmand ca elevii sa mearga la școala abia din 1 octombrie. „Au fost discuții pe aceasta tema (ca școlile…

- Procedurile legate de organizarea inceperii noului an scolar vor fi finalizate in maximum 10 zile si vor fi parte dintr-o serie de acte normative, a declarat joi prim-ministrul Ludovic Orban. ‘Toate aceste proceduri vor fi curand, in 10 zile maxim, ele vor fi parte din acte normative, se va face training-ul,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj la Gala Telescoala, in care a vorbit despre provocarile finalului de an scolar si necesitatea adaptarii metodelor de predare din cauza pandemiei de coronavirus. ”Acest final de an scolar a fost cu totul diferit fata de ceea ce ne imaginam la…