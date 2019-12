Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban susține ca Executivul va face calcule și nu exclude ca acele creșteri salariale care ar trebui acordate profesorilor in... The post Profesorii ar putea sa nu primeasca creșterile salariale promise (Declarație Ludovic Orban – VIDEO) appeared first on Renasterea banateana .

- Conducerea PNL a discutat despre calendarul privind proiectul de buget, Ludovic Orban anuntand ca dezaterea acestuia va avea loc intre Carciun si Anul Nou, potrivit unor surse politice. Premierul Ludovic Orban le-a cerut parlamentarilor liberali sa fie disponibili pana la sfarsitul anului, adica sa…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern de la sfarșitul saptamanii trecute, ca Executivul iși va asuma raspunderea pe doua pachete de legi, anunța Hotnews. Premierul a precizat astfel ca prima angajare a Guvernului va cuprinde doua domenii: economic și justiție. In primul…

- ”PSD va sesiza orice conflict de neconstitutionalitate inainte de a depune o eventuala motiune de cenzura!”, avertizeaza Marcel Ciolacu intr-un mesaj adresat duminica, de Ziua Constitutiei. In opinia sa, aceasta lege fundamentala a statului reprezinta mai mult decat o simpla si formala afirmare…

- In sedinta de guvern din data de 28 noiembrie, Executivul a aprobat rectificarea bugetara, in urma careia Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEN) urmeaza sa primeasca bani in plus. Prin urmare, MEN a anuntat vineri suma cu care se suplimenteaza bugetul de stat si cu cat se majoreaza veniturile proprii.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, la Uzina Mecanica București, ca Executivul pe care-l conduce intenționeaza sa continue alocarea a doua procente din Produsul Intern Brut pentru domeniul Apararii.

- 'Situatia falimentara a oraselor din Romania trebuie sa fie subiect de maxima prioritate pentru Executivul care va guverna Romania, imediat dupa motiunea de cenzura de joi, 10 octombrie', se arata in comunicat. AOR propune mai multe masuri pentru 'iesirea din criza' a administratiilor locale…

- Consiliul Director al Asociatiei Oraselor din Romania (AOR) atrage atentia ca situatia falimentara a oraselor din Romania trebuie sa fie subiect de maxima prioritate pentru Executivul care va guverna Romania, imediat dupa motiunea de cenzura de joi, 10 octombrie 2019. Iesirea din criza a administratiei…