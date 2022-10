Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Catalin Drula a anuntat ca presedintele Klaus Iohannis si „adjunctii lui, Ciuca si Ciolacu, nu suporta opozitia” si ar vrea sa o vada disparuta. El a mai afirmat ca premierul Nicolae Ciuca “spune sa traiti si nu are nicio idee despre economie”, mentionand ca viziunea politica si competenta…

- „Astazi, la Parlamentul Romaniei se reunesc peste 1000 de aleși locali ai PMP. Colegii noștri vor alege conducerea Ligii Aleșilor Locali ai PMP.Suntem o voce importanta in administrația publica locala și vom continua sa spunem adevarul. PSD și PNL cred ca pot minți, șantaja sau cumpara oameni utilizand…

- Presedintele PMP Eugen Tomac a declarat, sambata la Liga Alesilor Locali, ca partidul nu a disparut, nu s-a dizolvat si nu a fuzionat cu nimeni. Acesta a mai precizat ca unii cred ca Romania poate fi impartita in rosu si galben, culorile PSD, respectiv PNL, mentionand ca pe romanii ii unesc rosu,…

- „Astazi, la Parlamentul Romaniei se reunesc peste 1000 de aleși locali ai PMP. Colegii noștri vor alege conducerea Ligii Aleșilor Locali ai PMP.Suntem o voce importanta in administrația publica locala și vom continua sa spunem adevarul. PSD și PNL cred ca pot minți, șantaja sau cumpara oameni utilizand…

- update Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, reprezinta „o vulnerabilitate de securitate pentru Romania”, a afirmat, luni, presedintele USR, Catalin Drula, la Palatul Parlamentului, la dezbaterea motiunii simple intitulata „Siguranta si incredere sau debandada si furt? Ministrul Bode trebuie…

- Presedintele PMP Eugen Tomac afirma ca este momentul sa fie oprita risipa banului public, iar PSD-PNL-UDMR sa inceapa sa guverneze cu responsabilitate fata de cetatenii romani. ”Guvernarea responsabila trebuie sa fie prioritate si nu festivismul acesta ieftin pe care l-am vazut in ultima perioada, prin…

- „USR va depune motiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a sesiunii parlamentare. Dupa 3 ani in care ministrul a fost doar spectator in fotoliu, romanii platesc facturi uriase la energie si saracesc pe zi ce trece. Europa de Vest adopta masuri care au fost propuse si…