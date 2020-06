Ludovic Orban, avertisment pentru PSD! Moțiunea de cenzură este inutilă Ludovic Orban nu-i baga in seama pe cei de la PSD care l-au amenințat din nou cu moțiunea de cenzura. Șeful Guvernului spune ca ar fi inutil un asemenea demers. Social democrații l-au mai dat o data jos pe Orban, la inceputul acestui an, dar președintele Klaus Iohannis l-a propus tot pe liderul liberal. De altfel, șeful statului a avertizat clar ca nu va mai numi niciun premir PSD cat va fi președinte. ”Pe ce motiv sa depuna motiune de cenzura? Pentru ca Guvernul si-a facut datoria? Pentru faptul ca noi stam de dimineata pana noaptea intr-o activitate epuizanta, pentru ca am incercat sa gasim… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

