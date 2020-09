Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban le-a cerut parlamentarilor sa fie responsabili si sa sustina rectificarea bugetara asa cum a fost decisa de Guvern, sustinand ca PSD, dupa ce a vrut sa lase Romania fara Executiv, vrea sa o lase si fara buget. "Dupa ce au vrut sa lase Romania fara guvern, astazi,…

- Cum a reimparțit Guvernul banii la rectificare. Deficitul bugetar este cu 50 mld. lei mai mare fata de momentul adoptarii bugetului, in decembrie 2019 Deficitul este in prezent cu 50 de miliarde de lei mai mare fata de momentul adoptarii bugetului de stat pentru anul curent, in decembrie 2019, a declarat,…

- Ludovic Orban a fost intrebat, vineri, intr- o conferinta de presa sustinuta in judetul Dolj, despre faptul ca Guvernul nu are avizul Consiliului Economic si Social pentru rectificarea bugetara. ”Consiliul Economic si Social a fost convocat pentru a da avizul. Avizul CES e unul consultativ, noi ne-am…

- Guvernul ii ”fericește” pe cei din serviciile secrete, iar bugetele acestora vor crește, in urma rectificarii bugetare. Cea mai mare creștere este la Serviciul de Telecomunicații Speciale, dar aici trebuie sa ținem cont de faptul ca in acest an vor fi organizate doua runde de alegeri.Citește…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor, Florin Citu, i-au prezentat un "prim draft" privind rectificarea bugetara si lucreaza in continuare, urmand ca datele sa fie prezentate public cand sunt finalizate. "Pot sa…

- Guvernul va aproba in aceasta saptamana rectificarea bugetara, a anuntat premierul Ludovic Orban. Astazi au loc ultimele discuții cu ministrul Finanțelor și cu ministrii care au solicitat majorari de buget.

- “Cu siguranta rectificarea bugetara va fi adoptata in cursul acestei saptamani. Ministerul Finantelor va finaliza raportul privind starea economica si bugetara, chiar astazi impreuna cu domnul ministru al Finantelor o sa mai purtam discutii cu ministri, ordonatorii principali de credite, privitoare…

