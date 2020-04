Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta la care participa Ludovic Orban la sediul Ministerului de Interne incepe la ora 8:30. Premierul va discuta cu specialisti din cadrul Grupului de Suport Tehnico-Științific privind gestionarea bolilor inalt-contagioase pe teritoriul Romaniei. Seful Executivului e asteptat sa faca declaratii…

- Primarul municipiului Oradea, liberalul Ilie Bolojan, a declarat ca dorește o relaxare parțiala a restrictiilor luate în contextul pandemiei de coronavirus, de la 1 mai. Ulterior, premierul Ludovic Orban a spulberat speranțele edilului, anuntând ca restrictiile luate la nivel national…

- Tanase Stamule, consilier al premierului Ludovic Orban, a declarat marți la Antena 3 ca vor incepe sa se ridice gradual restricțiile introduse in epidemie doar in momentul in care se va ajunge la un „raport de 1 la 1” intre noile cazuri COVID-19 și numarul vindecarilor.„Sunt discuti de relaxare,…

- "In mod cert, relaxarea restricțiilor este extrem de periculoasa din perspectiva sanatații publice și – dupa toate previziunile – ar avea drept consecința o creștere drastica a numarului de infecții și decese. De asemenea, acordul dintre MAI și BOR ar diminua eforturile din ultimele luni ale unei…

- UDMR solicita premierului Ludovic Orban sa ceara ministrului de Interne anularea acordului dintre MAI si Biserica Ortodoxa Romana privind sarbatorile de Paste, sustinand ca Marcel Vela "ignora" starea de urgenta declarata de seful statului, masurile de sanatate publica impuse de propriul Guvern si pune,…

- Klaus Iohannis a stat doar 20 de minute la cea mai importanta ședința de criza, cea convocata la Palatul Victoria, și unde premierul interimar, Ludovic Orban, a declarat ca in urma discutiilor din cadrul Grupului de Lucru Interinstitutional trebuie sa rezulte solutii care sa permita reducerea la…

- Prima reuniune a Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra Romaniei, generat de efectele epidemiei Covid-19 – (GLI-ECOROM), va avea loc, incepand cu ora 16.00, la Palatul Victoria.La aceasta reuniune vor participa Ludovic Orban,…

- Comitetul Executiv Național al Partidului Social Democrat se reunește miercuri, 19 februarie 2020, de la ora 16.00, la Camera Deputatilor, sala Grupului PSD „Ovidiu Sincai”, nivel 1M, Palatul Parlamentului.Marcel Ciolacu a anunțat ca printre subiectele de pe ordinea de zi se va regasi și strategia…