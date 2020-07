Premierul Ludovic Orban afirma ca o decizie privind organizarea sau amanarea alegerilor locale nu tine exclusiv de Executiv sau de PNL, insa sustine ca Guvernul este pregatit „de orice masura” pentru a apara sanatatea publica, scrie News.roIntrebat daca se impune amanarea alegerilor locale in situatia in care numarul de imbolnaviri continua sa creasca, primul ministru a raspuns, sambata, la finalul unei vizite in judetul Calarasi, ca „problema este daca derularea campaniei electorale si organizarea alegerilor creeaza un risc epidemiologic suplimentar sau nu”. „In masura in care se constata ca…