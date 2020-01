Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, in prima zi a vizitei, premierul Ludovic Orban va avea o intrevedere bilaterala cu Charles Michel, presedintele Consiliului European, urmata de o serie de intalniri cu oficiali ai Comisiei Europene, respectiv, cu Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii pentru…

- Guvernul Orban urmeaza sa discute, luni, in sedinta, o Ordonanta de Urgenta prin care se amana cu un an intrarea in vigoare a pensiilor locale ale alesilor locali.Premierul Ludovic Orban a anuntat, dupa sedinta conducerii PNL, ca in sedinta de Guvern se va adopta o Ordonanta simpla sau de Urgenta pentru…

- Parlamentul libian, care nu recunoaste legitimitatea Guvernului de uniune nationala (GNA) de la Tripoli, a votat sambata ruperea relatiilor cu Turcia, dupa un recent acord militar incheiat intre Ankara si guvernul de uniune, a declarat un purtator de cuvant citat de AFP. Parlamentul a…

- Premierul Ludovic Orban a venit in Parlament pentru a asuma raspunderea Guvernului pentru bugetul pe 2020 și abrogarea unor prevederi din OUG 114. Marcel Ciolacu a anunțat ca va ataca la Curtea Constituționala aceasta modalitate de adoptare a bugetului, demersul fiind facut alaturi de Teodor Meleșcanu,…

- Guvernul vrea sa renunțe la supraacciza la carburanti și alte taxe introduse prin OUG 114. Orban da asigarari ca legea pensiilor va fi respectata și pensiile marite Cabinetul Orban vrea sa elimine supraacciza la carburanti, ceea ce ar insemna ca am putea plati cu 7% mai putin pentru un plin, adica in…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Brașov ca, in privința tronsonului de autostrada Comarnic -Brașov, strategia Guvernului este sa il realizeze fie prin finantare de la buget, fie prin parteneriat public-privat. O decizie in acest sens urmeaza sa fie luata in cel mult o luna de zile, a mai…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca, dupa adoptarea hotararilor de Guvern privind reorganizarea Executivului, se va veni in ''doua - trei luni'' cu etapa a doua a restructurarii, care vizeaza agentiile...

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca, in ultima perioada, a avut loc o politizare excesiva a Ministerului Afacerilor Externe. "In ultima perioada, am constatat ca a avut loc o politizare excesiva a ministerului, de natura sa afecteze capacitatea sa institutionala, si este necesara remedierea…