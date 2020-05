Romania ar fi trebuit sa organizeze, la inceputul verii, alegeri locale, iar in decembrie expira actualul mandat al parlamentarilor și trebuie organizate și alegeri legislative. Insa, intre Guvern și Parlament a intervenit o scindare, in sensul ca parlamentarii au votat o lege prin care forul legislativ decide data scrutinului, nu executivul. Ludovic Orban a precizat ca cea mai buna data de organizare a alegerilor locale, in urma discuțiilor impuse de noua situație epidemiologica naționala, ar fi la sfarșitul lunii septembrie sau inceputul lunii octombrie. ”E o diferența de viziune intre Guvern…