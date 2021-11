Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii decid vineri daca il exclud pe Ludovic Orban din partid. „Orice membru incalca statutul trebuie sa suporte consecințe”, a spus Florin Cițu inaintea ședinței conducerii PNL. „Este o decizie a partidului. Eu ma voi pronunța in BEX. Nu e vorba despre persoana lui Ludovic Orban. Orice membru incalca…

- SIIJ a fost inființata de Liviu Dragnea și este momentul sa spunem: „La revedere, Liviu Dragnea”, spune președintele PNL, Florin Cițu. Marcel Ciolacu spunea vineri dimineața ca Romania trebuie sa...

- Activistul civic Valeriu Nicolae, fost membru PLUS si secretar de stat in Guvernul Ciolos, a facut duminica, la Prima Tv, o analiza a liderilor politici actuali și a potențialilor candidați la prezidențiale. Valeriu Nicolae a fost intrebat in cadrul emisiunii Insider Politic daca Gabriela Firea ar…

- ​Liviu Dragnea îl acuza pe Marcel Ciolacu, într-o scrisoare deschisa postata pe Facebook, ca a predat PSD la Cotroceni, transformându-se în locotenenții lui Klaus Iohannis. „Marcel, Partidul Social Democrat condus de tine, de Vasile Dâncu, de Sorin Grindeanu…

- Florin Cițu nu mai poate fi numit premier al Romaniei, pentru ca nu are cum sa mai guverneze țara cu un coeficient de incredere a populației in el care se duce spre zero, a declarat, vineri seara, la Digi24, gazetarul Cristian Tudor Popescu. In opinia sa, comunicatul prin care PNL anunța ca nu va merge…

- USR a anuntat, joi seara, delegatia care va participa la consultarile de luni de la Cotroceni. Delegatia va fi condusa de presedintele aprtidului, Dacian Ciolos, care va fi însotit de Dan Barna, Anca Dragu, Stelian Ion si Cristian Ghinea, potrivit News.”Biroul National al USR a stabilit,…

- In fine, niciodata pana acum o criza politica nu a adunat mai multe cauze și mai amestecate decat cea in care președintele și partidele parlamentare au intrat din 5 octombrie. Unii au fost isterizați de tempoul pe care l-a impus Iohannis intru rezvolvarea blocajului politic in care se gasesc. Consultarile…