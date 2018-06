Actrita americana de origine chineza Lucy Liu se numara printre starurile din cinematografie, televiziune, muzica si teatru care vor fi recompensate cu stele pe Aleea Celebritatilor din Hollywood - Walk of Fame - in anul 2019, informeaza Xinhua.



Numele acestor celebritati au fost anuntate intr-o conferinta de presa ce a fost difuzata in direct, luni, pe site-ul Walkoffame.com.



Celebritatile care vor fi recompensate in aceasta maniera in anul 2019 au fost impartite in patru categorii, in functie de domeniul lor de activitate - cinematografie, televiziune, muzica si teatru.

…