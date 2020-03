Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson (55 de ani), premierul Marii Britanii, are coronavirus! E informația momentului pe mapamond și a fost confirmat de oficialul britanic pe contul sau de Twitter. Boris Johnson a publicat un mesaj in care a explicat simptomele care l-au determinat sa se testeze. „In ultimele 24 de ore, am…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost testat pozitiv pentru coronavirus și se va auto-izola in Downing Street. El are simptome ușoare și va fi in continuare responsabil de gestionarea crizei de catre guvern, a confirmat un purtator de cuvant al guvernului. „Dupa ce ieri s-a confruntat cu simptome…

- E bucurie fara margini in Marea Britanie. Premierul britanic Boris Johnson si iubita sa Carrie Symonds au anuntat sambata ca asteapta un copil si ca se vor casatori, relateaza AFP."Premierul si domnisoara Symonds sunt foarte fericiti sa isi anunte logodna si ca asteapta un copil la inceputul…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut echipelor sale sa studieze posibilitatea construirii unui pod care sa lege Marea Britanie si provincia britanica Irlanda de Nord, a anuntat purtatorul sau de cuvant, relateaza AFP, potrivit news.ro.Ideea unui pod care sa asigure o legatura intre Irlanda…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a reiterat, joi, sustinerea pentru planul de pace elaborat de Administratia Donald Trump pentru solutionarea conflictului israelo-palestinian, potrivit Mediafax. Boris Johnson a discutat telefonic cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Premierul…

- Premierul britanic Boris Johnson le-a promis liderilor africani veniti la Londra, la o conferinta pe teme economice, ca Regatul Unit va fi mai deschis fata de imigrantii africani dupa Brexit, cand se va incheia tratamentul preferential fata de imigrantii europeni, consemneaza AFP, potrivit Agerpres.Vorbind…

- Premierul britanic Boris Johnson a convenit cu seful guvernului irakian, Adel Abdul Mahdi, intr-o discutie telefonica purtata luni, asupra necesitatii dezescaladarii tensiunilor in regiunea Orientului Mijlociu, transmite Reuters, citand un comunicat de presa difuzat de Downing Street. Convorbirea telefonica…

