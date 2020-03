Lucrurile bune care se intampla In vacarmul de stiri apasatoare si bilanturi negative, exista si stiri bune, iar solidaritatea, increderea, dedicarea se manifesta intr-o perioada in care societatea romaneasca este din nou incercata.



Marile companii fac donatii, in bani sau in produse, pentru a sustinse sistemul sanitar, o companie romaneasca schimba utilizarea liniilor de productie si va fabrica dezinfectanti, Ministerul Aparatii anunta ca a omologat izoleta 100% romaneasca si inventivitatea romanilor in lupta cu coronavirusul nu se opreste aici.



Pentru garzile tot mai lungi din spitale, echipa OMV a trimis…

Sursa articol si foto: business24.ro

