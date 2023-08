Stiri pe aceeasi tema

- Vezi mai jos cele mai frumoase SMS-uri pe care le poți trimite celor dragi care iși sarbatoresc onomastica pe 15 august. Deși ziua de 15 august este cea in care este comemorata adormirea Fecioarei Maria, romanii o serbeaza și le trimit celor din familie și apropiaților mesaje și urari de Sfanta Maria.…

- Papa Francisc, aflat in vizita oficiala, in Portugalia, s-a rugat alaturi de peste 200.000 de credinciosi, in orasul Fatima. Papa a ajuns in aceasta dimineata la emblematicul sanctuar al Fecioarei Maria de la Fatima, unde a spus rugaciunea rozariului alaturi de tineri bolnavi, dar si de sase detinuti.…

- Mii de catolici s-au adunat sambata, inca din zorii zilei, la sanctuarul Fatima din Portugalia, unde Papa Francisc se va ruga cu tineri bolnavi, persoane cu dizabilitați și deținuți, informeaza Reuters.Papa Francisc a sosit miercuri in capitala portugheza Lisabona pentru Ziua Mondiala a Tineretului,…

- Rusaliile, cunoscute și drept Pogorarea Sfantului Duh / Coborarea Sfantului Spirit, sunt un praznic creștin, sarbatorit in a cincizecea zi de dupa Paști, care este intotdeauna o zi de duminica.De Rusalii este comemorata coborarea Sfantului Duh asupra ucenicilor lui Iisus din Nazaret. Potrivit scrierilor…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anutat, vineri noapte, ca a ajuns la pelerinajul de la Sumuleu Ciuc dupa ce a pedalat aproape 10 ore. Novak a plecat de la Bucuresti vineri la pranz si a ajuns la Sumuleu Ciuc dupa 9 ore si 37 de minute. "Bucuresti - pelerinajul de la Sumuleu Ciuc pe bicicleta Am…