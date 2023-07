Lucruri neștiute despre J. Robert Oppenheimer, „tatăl bombei atomice” Fizicianul Julius Robert Oppenheimer este unul dintre cei mai importanți oameni de știința din istorie. Profesor de fizica la Universitatea din California, Berkeley, Oppenheimer a condus „Proiectul Manhattan” al Armatei SUA, intre 1942-1946, ce a avut drept scop crearea primei bombe atomice. Oppenheimer a fost șef al Laboratorului Los Alamos pe vremea razboiului și se numara printre persoanele creditate drept „parinte al bombei atomice”. Viața lui, presarata cu controverse, a devenit și subiectul unui film ce va fi lansat in aceasta vara. Cine a fost Julius Robert Oppenheimer Julius Robert Oppenheimer… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma numeroaselor studii efectuate, oamenii de știința spun ca este necesar sa se țina cont nu numai de puterea bombei nucleare care va exploda, ci de mult mai mulți factori externi. Aceștia includ ziua și locul unde s-ar putea produce explozia, precum și ora, starea vremii sau daca bomba va exploda…

- STADA M&D Romania este parte integranta a grupului STADA Arzneimittel AG, una dintre principalele companii producatoare de medicamente din Germania. Compania a actualizat oferta locurilor de munca vacante, iar pentru fabrica ce

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a declarat la televiziunea de stat rusa ca tara sa a inceput deja sa primeasca arme tactice din Rusia, dintre care unele - potrivit lui - sunt de trei ori mai puternice decat bombele atomice lansate de SUA asupra oraselor nipone Hiroshima si Nagasaki in 1945,…

- Stephan Pelger va fi incinerat la cererea mamei lui, singura familie a designerului. Cenușa va fi mai apoi transportata in Germania, unde femeia este internata la un azil, din cauza varstei inaintate. Anunțul a fost facut de Tania Budi, o prietena foarte apropiata a artistului. Momentan, trupul neinsuflețit…

- Presedintele american Joe Biden nu intentioneaza sa prezinte scuze in numele Statelor Unite pentru folosirea bombei atomice la Hiroshima in 1945, a declarat consilierul sau de securitate nationala, Jake Sullivan. Joe Biden participa la summitul G7, care are loc in orasul bombardat de SUA in urma cu…

- Președintele american Joe Biden nu iși va cere scuze pentru bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki, pe care Statele Unite le-au efectuat in 1945. Declarația a fost facuta de Jake Sullivan, asistent al președintelui SUA pentru securitate naționala. Intrebat de jurnaliști daca Biden iși va…

- Noua propunere asupra celui de-al 11-lea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei impuse de UE dupa agresiunea rusa contra Ucrainei cuprinde o formulare mai precauta cu privire la sanctionarea statelor terte unde exista companii care livreaza Rusiei bunuri ce pot fi folosite de complexul militar-industrial…

- Amenințarile nucleare ale Rusiei au ramas constante in ultimul an de la declanșareea razboiului din Ucraina, de la cel mai inalt nivel - direct de la Putin, dar și pe canalele principale de media ruse. Ultima este și cea mai periculoasa, fiind emisa chiar de la televiziunea de stat rusa condusa de Ministerul…