Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național din Targu Mureș anunța o noua reprezentație a comediei poetice „Lucruri nespuse", in regia Letei Popescu. Spectacolul este primul dintr-o serie-program de regie al Letei Popescu pentru urmatorii trei ani, un proiect de teatru popular in care regizoarea reviziteaza structurile clasice,…

- Programul de curațenie de primavara din municipiul Targu Mureș, urmat de spalarea arterelor principale este in toi. Astfel, toate parcurile din Unirii, 7 Noiembrie și Tudor vor fi spalate pana la sfarșitul saptamanii. "O data cu spalarea strazilor, igienizam și parcurile, inclusiv mobilierul urban și…

- De ani de zile, pokerul a fost jucat la cazinourile online, dar suntem siguri ca exista mai multe forme de poker decat știți. Vom trece prin numeroasele tipuri de jocuri de poker și va vom arata care sunt cele mai populare in acest articol.

- In jur de 50 de cupluri au decis sa isi reinnoiasca juramintele de iubire intr-un cadru medieval asigurat de Castelul Mariaffy si sa ia parte la o serie de activitati menite sa le reconsolideze unitatea, cu ocazia Saptamanii casatoriei, care se deruleaza de zece ani la Sangeorgiu de Mures, incepand…

- Un cititor Zi de Zi ne-a expediat, pe adresa de e-mail a redacției, [email protected], un filmuleț realizat miercuri, 19 ianuarie, in zona intersecției Fortuna din cartierul targumureșean Tudor unde un grup de minori intra frecvent pe carosabil, punandu-și astfel integritatea in pericol. "De cateva…

- Doi frati adolescenti de 13 si 15 ani si-au pierdut viata, aseara, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de tren, la o trecere peste calea ferata din Bistrita-Nasaud. Soferul, care a scapat teafar, le-a spus politistilor ca pur si simplu nu a vazut indicatorul de oprire. In tren se aflau 20…

- Piesa scriitorului austro-ungar de limba germana Odon von Horvath are ca motto: „Și dragostea nu se va sfarși niciodata." Povestea lui Kasimir si a Karolinei ne confirma ca dragostea nu se sfarseste, dar ne arata ca aceasta poate suferi transformari si poate lua noi directii.Publicata in 1932 si reflectand…

- Gabriela Ruse și Jaquelin Cristian au pierdut partidele disputate, astazi, in optimile de finala ale turneului de tenis de la Sidney. Ruse a cedat cu 3-6, 1-6, in fața Anettei Kontaveit, din Estonia, iar Cristian a fost invinsa cu 6-1, 7-5 de Barbora Krejcikova, din Cehia. In calificarile pentru Open-ul…