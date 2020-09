Stiri pe aceeasi tema

- In contextul noilor modificari legislative, cetatenii din Republica Moldova, Ucraina si Republica Serbia care desfasoara activitati lucrative pe teritoriul Romaniei, cu contract individual de munca cu norma intreaga, pe o perioada de maximum 9 luni intr un an calendaristic, sunt exceptati de la obtinerea…

- Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) si Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) au semnat un protocol pentru consilierea lucratorilor extra-comunitari din Romania ale caror contracte au incetat inainte de perioada stabilita, a declarat, joi, ministrul Muncii si Protectiei…

- Politistii de la imigrari au scos din tara sub escorta 41 de cetateni straini care se aflau in custodia autoritatilor romane. Acestia au primit si interdictia de a mai intra in Romania timp de cinci ani, transmite Agerpres.Grupul era format din 37 de adulti, doua femei si 35 de barbati cu varste cuprinse…