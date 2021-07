Stiri pe aceeasi tema

- Prin „SYMBIOSIS”, Muzeul Național de Arta din Timișoara va invita la primul proiect de expoziție in colaborare cu artistul Dan Voinea. Aflat in portofoliul Slag Gallery New York și Galerie RX Paris, Dan Voinea iese pentru prima oara la rampa dupa zece ani de absența in Romania. O face intr-un gest de…

- Galleria 28 din Timișoara, in parteneriat cu grupul Noima, a deschis expoziția „Ritmuri noi”, semnata de Cosmin Frunteș și curatoriata de Maria Pașc, care aduce pe simeze cele mai recente lucrari de pictura ale artistului. Expoziția scoate la iveala acumulari tainuite ale artistului, roade ale unor…

- Expoziția „Migrații. Homo Viator”, semnata de artista timișoreanca Alina Cioara, care are drept tema migrația, va fi deschisa la muzeul de arta din Timișoara in data de 1 iunie, la etajul II al Palatului Baroc. Proiectul, la care Alina Cioara lucreaza de la varsta de 18 ani, are trei parți, intitulate…

- Alina-Ondine Slimovschi, artista din Timișoara, va expune la București. Expoziția „Un sentiment al apartenenței/ A Sense of Belonging” va fi deschisa in capitala Romaniei in 1 iunie. Expoziția poate fi vizitata in intervalul 1 - 30 iunie la Galeria Art Yourself din București, Bulevardul Dacia, nr. 51.

- In acest weekend, timișorenii vor avea șansa sa se bucure de o expoziție destinata produselor tradiționale și de sezon. In cadrul acesteia, vanzatorii iși vor prezenta produsele apicole, produsele din carne, legumele, fructele, produsele lactate și dulciurile. Oamenii vor avea posibilitatea sa aleaga…

- Kunsthalle Bega va prezenta incepand din data de 14 mai, in intervalul orar 18,00 – 21,00, expoziția PULS 20, care prezinta publicului 148 de lucrari intrate in cursul anului trecut in patrimoniul Muzeului Național de Arta Contemporana din București, inființat in urma cu doua decenii. Expoziția, curatoriata…

- La galeria „Helios” a fost deschisa o noua expoziție, intitulata „Fresh”, care prezinta 19 din ultimele picturi ale artistului Sorin Scurtulescu și este curatoriata de criticul de arta Alan Jones. Lucrarile din recenta expoziție personala patrund intr-o noua zona legata de experiment și cercetare a…

- Cu prilejul Sfintelor Paști, in perioada 24 aprilie – 10 iunie 2021, la Galleria 28 din Timișoara va putea fi vizitata expoziția de sculptura „Lumina neapropiata”. Expoziția de sculptura, organizata de Galleria 28, in parteneriat cu Grupul Noima, și curatoriata de Maria Pașc, aduce in atenția publicului…