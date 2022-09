Stiri pe aceeasi tema

- Hotelul Bodoc, fosta cladire etalon din centrul municipiului Sfantu Gheorghe, va fi demolat, in locul acestuia urmand sa fie construit un centru cultural. Informația a fost facuta publica de primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, in cadrul unei conferințe de presa unde a vorbit despre…

- Ca parte a modernizarii rețelei de iluminat public din Sfantu Gheorghe, cablurile electrice vor fi ingropate și vor fi instalați stalpi de iluminat cu corpuri de iluminat cu consum redus de energie pe urmatoarele strazi: Aleea Harniciei, Aleea Avantului, Aleea Prieteniei, strada Crangului, strada Csaszar…

- Operatorul regional Gospodarie Comunala SA anunța ca nu a mai primit nicio sesizare, in ultimele 7 zile, cu privire la problemele legate de calitatea apei potabile in unele localitați din județ, dupa ce, in ultimele saptamani, in mai multe locații din Sfantu Gheorghe au existat probleme legate de…

- Luna a ajuns mai aproape de pamanteni, de aceasta data la Sfantu Gheorghe, cu ajutorul ???????????????????????? ???????? ????????????????????????????. Vorbim despre celebra lucrare a artistului Luke Jerram, care le ofera curioșilor șansa de a descoperi corpul ceresc in toata splendoarea lui. De azi…

- Locuitorii municipiului Sfantu Gheorghe mai au la dispozitie zece zile pentru a vota initiativele preferate inscrise in cadrul celei de-a patra editii a programului Com’ON Sepsi, initiat de autoritatile locale cu scopul de a incuraja implicarea activa tinerilor in viata comunitatii. Potrivit reprezentantilor…

- Societatea de salubritate TEGA S.A. curața drumurile, coșurile de gunoi, punctele de colectare, aleile și multe alte locuri publice din Sfantu Gheorghe și din localitați ale județului Covasna, cu apa sau apa cu substante chimice. Deoarece problema folosirii apei potabile, in aceasta perioada de seceta,…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna a aprobat, luni, incheierea unui acord de parteneriat cu Teatrul „Andrei Muresanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe si finantarea cu 10.000 de lei a celei de-a VII-a editii a Festivalului-concurs DbutanT, ce va avea loc in luna octombrie. Conducerea TAM a precizat ca DbutanT…

- Lucrarile de modernizare sunt in plina desfașurare pe strada Rozelor, unde au fost deja inlocuite conductele de apa, gaz și canalizare și au fost instalate caminele de vizitare necesare pentru extinderea rețelei de canalizare pluviala. In prezent se lucreaza la fundațiile pentru asfalt, la ingroparea…