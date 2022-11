Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai importante unitati medicale din Timisoara, Spitalul Municipal Clinicile Noi, va fi lipsit de apa calda si caldura, azi, intre orele 9 si 14, din cauza unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare, anunta Colterm. De asemenea, in vederea executarii de lucrari…

- Una dintre cele mai importante unitati medicale din Timisoara, Spitalul Municipal Clinicile Noi, va fi lipsit de apa calda si caldura, azi, intre orele 9 si 14, din cauza unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare, anunta Colterm. De asemenea, in vederea executarii de lucrari…

- Fara apa calda și incalzire, marți 25 octombrie, pentru clienții Colterm de pe 2 strazi din Timișoara. In vederea executarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in...

- Defecțiune tehnica la Colterm. 18 puncte termice și consumatorii de pe zeci de strazi raman fara apa calda. Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum in ziua de miercuri...

- In vederea remedierii unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde de consum in ziua de luni, 26.09.2022

- Colterm a anunțat noi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara. Afectați in aceasta dimineața sunt locuitorii de pe mai multe strazi din sudul orașului. „…suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum in ziua de marți, 20.09.2022, de la ora…

- Colterm S.A.-in insolvența a anunțat defecțiuni care afecteaza azi mai multi consumatori din zona Pietei Unirii. „Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum, in data de 15.09.2022,…

- Societatea de termoficare Colterm a transmis ca, in vederea executarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței…