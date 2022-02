Mare parte din zona aflata in lucru la intersecția dintre strada Bogdaneștilor și Hașdeu va avea circulația rutiera inchisa pentru o buna perioada, pentru a se putea finaliza lucrarile de reabilitare. Investiția in zona ar putea fi finalizata in luna septembrie. ”Undeva in urmatoarele doua luni se va introduce o restricție pentru intersecția Bogdaneștilor – ... The post Lucrarile din zona Bogdaneștilor – Cetații vor aduce numeroase restricții de circulație appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .