- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca lucrarile de consolidare si renovare la Podul Mare din Cismigiu au fost finalizate, potrivit news.ro„Am reabilitat Podul Mare din Cismigiu, un simbol al parcului monument istoric. Lucrarile de consolidare si renovare a Podului Mare, construit in urma cu…

- Lucrarile la Podul Mare din Cișmigiu vor fi finalizate in urmatoarele zile, anunța Horia Tomescu, viceprimarul USR al Capitalei. Aceasta este prima reabilitare de la construcția sa, in urma cu peste 100 de ani.„In urmatoarele zile finalizam lucrarile la Podul Mare din Cișmigiu, prima reabilitare…

- Anunțul a fost facut luni, 27 martie, de primarul Capitalei, Nicusor Dan. El a precizat ca a atribuit contractul singurului ofertant, compania Betarmex SRL, la o valoare de 248.500 lei fara TVA, adica aproximativ 50.000 de euro. „Pasajul Basarab va fi expertizat. Receptia finala a Pasajului Basarab,…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut, ca serie bruta, cu 66,1% in luna ianuarie a acestui an, fata de luna precedenta, insa a crescut cu 5,8% comparativ cu perioada similara a anului trecut.Potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate marti, scaderea consemnata in ianuarie…

- Dupa aproape trei ani de promisiuni, edilul general al Capitalei a catadicsit sa aloce bani pentru refacerea Podului Mare din Parcul Cișmigiu, dar acum se constata ca monumentul istoric a fost distrus. 800.000 de euro pentru refacerea Podului Mare Pe data de 2 iunie 2022, Consiliului General al Municipiului…

- Primarul Bucureștiului a declarat ca, in toamna acestui an se vor termina lucrarile la Pasajul Doamna Ghica. In vara anului 2020 și Gabriela Firea facea aceleași declarații. Primarul general, Nicusor Dan, estimeaza ca in toamna asta se va putea circula pe Pasajul de la Doamna Ghica, in conditiile in…

- Primarul general, Nicusor Dan, estimeaza ca in toamna asta se va putea circula pe Pasajul de la Doamna Ghica, in conditiile in care pana acum nu s-au inregistrat intarzieri in ce priveste montarea tablierului."Din cate stiu eu, termenul asumat pentru montarea in integralitate a tablierului este luna…

- Pe site ul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a fost publicata lista actualizata cu administratiile publice locale care vor primi finantare prin PNRR.Primaria orasului Cernavoda se afla printre ele si va realiza inca un proiect cu finantare prin acest program: ,,Reabilitare…