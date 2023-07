Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizare a drumului județean 109A, realizate in proporție de peste 70% Lucrarile de reabilitare și modernizare derulate de Consiliul Județean Cluj in cadrul proiectului cu finanțare europeana ”Modernizarea și reabilitarea drumului

- Consiliul Județean Cluj a emis autorizația de construire necesara extinderii rețelei de alimentare cu apa potabila in satele Mureșenii de Campie, Bagaciu și Palatca din comuna Palatca. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „In momentul de fața, comuna Palatca beneficiaza de…

- Modernizarea drumului județean 107M avanseaza in ritm susținut Lucrarile de reabilitare și modernizare derulate de Consiliul Județean Cluj in cadrul proiectului cu finanțare europeana “Modernizare și reabilitare drum județean

- Consiliul Județean Cluj, emitentul autorizației de construire, anunța inceperea lucrarilor de introducere a rețelei de canalizare in localitatea clujeana Panticeu. In paralel, Compania de Apa „Someș”, operator regional aflat sub autoritatea forului administrativ județean, intreprinde ultimele…

- Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrari de intreținere curenta și periodica pe drumul județean 109V Padureni – Satu Lung – DJ 109S. In ansamblu, lucrarile de intreținere vizeaza sectorul in lungime de 8,772 kilometri cuprins intre km 6+600 și km 15+372, din care un sector in lungime de…

- Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrari de intreținere curenta și periodica pe drumul județean 109V Padureni – Satu Lung – DJ 109S. In ansamblu, lucrarile de intreținere vizeaza sectorul in lungime de 8,772 kilometri cuprins intre km 6+600 și km 15+372, din care un sector in lungime de…

- Lucrarile desfașurate de Consiliul Județean Cluj in vederea finalizarii, cu fonduri europene, a modernizarii drumului județean DJ 107P Gilau (DN 1) – Someșu Rece – Marișel – DN 1R, in lungime de 44,26 kilometri, au fost reluate. In aceasta etapa se executa lucrari de așternere a celui de-al doilea strat…

- Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrari de intreținere curenta și periodica pe drumul județean DJ 161D Ceaba – Cutca – Sanmartin – DJ 109C. Acestea au drept scop asigurarea unor condiții normale de circulație, in deplina siguranța. Lucrarile de intreținere, in ansamblu, vizeaza un sector…