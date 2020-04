Stiri pe aceeasi tema

- FonduriEuropene pentru ConstantaDecebal Fagadau Am semnat contractul pentru reabilitarea zonei centrale a Constantei, adica strada Stefan ce Mare si zona adiacenta, un contract de aproape 90 de milioane lei Constanta merge mai departe Astazi a fost semnat contractul pentru reabilitarea zonei centrale…

- Inca doua decese provocate de coronavirus au fost anuntate vineri, o asistenta medicala din Constanta care fusese in vacanta, in Turcia si un barbat de 61 de ani, care fusese transferat la Spitalul ”Victor Babes” din Capitala de la Spitalul Militar. Bilantul se ridica la 118 decese.

- Compania de Apa Someș SA Cluj-Napoca a semnat, marți, contractul de lucrari privind extinderea rețelelor de alimentare cu apǎ si canalizare in Zalau, județul Salaj, in valoare de 52,6 milioane de lei din fonduri europene. Durata de execuție este de doi ani, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat…

- Proiectul de construire a Muzeului Copilului la Alba Iulia intra in linie dreapta. Contractul a fost semnat in 25 februarie, iar investiția este de 2,5 milioane de euro, majoritatea fonduri nerambursabile. Lucrarile ar putea incepe in trimestrul al treilea al acestui an, potrivit estimarilor reprezentanților…

- Drumul județean DJ 207 D, ce strabate localitațile Dragești (com. Damienești), Brad – Calinești – Migla și Ursoaia (com. Negri), Prajești (com. Prajești) și Traian (com. Traian) va fi modernizat cu fonduri europene. Lucrarile de proiectare și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Executia bugetara a Primariei Bucuresti arata ca bugetul cheltuit pentru spectacolele si concertele din Capitala a fost de 193 de milioane de lei, aproape dublu fata de bugetul alocat pentru constructia de strazi, scrie Economica.net.Executia bugetara a Primariei Bucuresti arata ca veniturile Capitalei…

- Primaria Capitalei vrea sa construiasca 600 de locuințe sociale, iar primul bloc va fi terminat in luna septembrie 2020, arata Compania Municipala Imobiliara București. Valoarea investiției pentru acest prim bloc este de 32,3 milioane de lei, fara TVA, adica 6,7 milioane de euro. Imobilul va avea 114…

- Hidroelectrica a semnat in aceasta saptamana contractul de modernizarea a hidroagregatului 2 al centralei hidroelectrice Daesti, aflata pe cursul mijlociu al raului Olt, in judetul Valcea, potrivit unui comunicat al companiei, remis, vineri, Agerpres. Lucrarile, in valoare de 24.851.428 lei, vor…