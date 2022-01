In data de 7 decembrie 2021, Primaria Baia Mare a incheiat un contract cu o firma din Bușag in vederea executarii unor lucrari de reparații la sediul Primariei. Mai exact, ”executantul se obliga sa execute lucrari de reparații și zugraveli la sediul Primariei Municipiului Baia Mare, etaj III – birouri, casa scarii și hol, in perioada convenita și in conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract”, se precizeaza in documentul incheiat intre cele doua parți. Prețul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prețul lucrarilor executate, platibil executantului de catre achizitor…