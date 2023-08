În primul semestru din 2023 s-au născut cei mai puțini copii din ultimii 145 de ani

Natalitatea continuă să scadă atât de la lună la lună, cât şi de la an la an. În primele 6 luni ale acestui an s-au născut puțin peste 73.000 de copii , fiind cel mai mic număr de naşteri din ultimii 145 de ani. Doar puțin peste… [citeste mai departe]