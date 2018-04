Lucrari la reteaua de apa din Baia Mare. Astfel, marti, 17 aprilie, riveranii de pe str.Margeanului (intre str.Bazaltului și str.Islazului) nu vor avea apa la robinete in intervalul orar 10.00 – 15.00. Muncitorii de la Vital SA vor inlocui un hidrant. “Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și […] The post Lucrari la reteaua de apa din Baia Mare. Mai multe strazi raman fara apa potabila appeared first on eMaramures .