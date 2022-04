Lucrări de utilitate publică pe calea ferată între Livezeni și Simeria Guvernul a aprobat proiectul de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Refactie totala linia 116 Livezeni – Simeria intre statiile Merisor – Crivadia Fir 1 km 61+300 – 57+185 si statia Merisor liniile III dir. Fir I si II dir. Fir II km 62+150 – 61 +300″ lucrare de utilitate publica de interes national. „Intervalul studiat și propus pentru executarea lucrarilor de refacție totala este firul I, respectiv liniile directe (II și III) din stația Merișor. Urmare a traficului suportat de la ultima reparație capitala,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

