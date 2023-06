Stiri pe aceeasi tema

- Primaria orașului Abrud a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuție lucrari in cadrul proiectului cu titlu „Consolidarea infrastructurii medicale in scopul creșterii siguranței pacienților in cadrul Spitalului Orașenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud. Valoarea…

- Primaria Municipiului Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru servicii in cadrul obiectivul de Investiții „Servicii de asigurare facultativa CASCO pentru un numar de 13 autobuze electrice, pentru o perioada de 12 luni”. Valoarea totala estimata a investiției…

- Legislativul județean deruleaza trei proiecte prin care se modernizeaza transportul public in municipiul Piatra-Neamț. Primul autobuz electric din cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Tg. Mureș“ a ajuns in județ. In perioada urmatoare…

- Fabrica de baterii pentru mașini electrice, fabrica de hidrogen verde, parcuri eoliene. Sunt principalele investiții de care va beneficia județul Galați, pentru a deveni „Green Valley”, polul investițiilor verzi din țara.

- Orasul Pucioasa anunța inceperea activitaților proiectului “ Reabilitare si modernizare sistem gaze medicale Spitalul Orasenesc Pucioasa” SMIS 155529, finantat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 -Protejarea sanatatii populatiei in contextul crizei sanitare cauzate…

- Astazi, autoritațile locale au anunțat ca s-a dat ordinul de incepere a lucrarilor de modernizare a strazilor Caramidariei, Viitorului și Cimitir din Tg. Ocna. Acestea fac parte dintr-un proiect de modernizare a infrastructurii rutiere din zona și sunt finanțate in proporție de 90% de Consiliul Județean…

- La Deva a sosit astazi, 15 martie 2023, ultimul lot de 4 microbuze electrice și 4 autobuze electrice achiziționate pe bani europeni in cadrul proiectului de modernizare a sistemului de transport public local. Avem 26 de vehicule ecologice care vor circula in municipiul Deva și localitațile…

- FOTO: Stadiul lucrarilor de modernizare la Spitalul Județean de Urgența Alba. Investiții finalizate și cele in derulare La Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia au fost facute, in ultima perioada, mai multe investiții de modernizare. Una dintre acestea este reabilitarea energetica a cladirii unitații…