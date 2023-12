Stiri pe aceeasi tema

- ”Exista o eroare de executie care a fost facuta in faza initiala, de montare a liniei, problema nu este la stalpii de catenara sau la stalpii de sustinere a liniei, problema este la linia cale. Va trebui sa fie refacuta o parte din intersectie. Am avut discutii cu cei de la Porr. Marti vom face o sedinta…

- Impresionanta instalație Floating Earth, creata de artistul britanic Luke Jerram, va fi expusa in perioada 1-10 decembrie pe apa, in zona Parcului Alpinet din Timișoara. Astfel, Lights On revine in Timișoara și anima raul Bega.

- Primarul Dominic Fritz a semnat contractul pentru execuția lucrarilor de reabilitare termica la un nou bloc din Timișoara, unul de pe Calea Circumvalațiunii, cuprins intr-un proiect in care sunt incluse imobile din mai multe zone ale orașului. Lucrarea va costa puțin sub un milion de lei, fara TVA.

- Cea de-a doua ediție a Salonului Industriei Ușoare de toamna din acest an, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, va avea loc in perioada 15-19 noiembrie la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT de pe bdul Eroilor. Peste 60 de companii din țara, producatori și comercianți, vor…

- Timișoara, 8 noiembrie 2023: Vanatorii de reduceri și pasionații de achiziții inteligente au acum de unde alege pentru ca Iulius Town a pregatit reduceri de pana la 90% la o gama extinsa de produse din categoriile imbracaminte și incalțaminte, cosmetice și parfumerie, bio și medical, articole sport,…

- Psihodrom Records și Viniloteca reiau seria de evenimente Electronic Live Sessions, alaturi de Kinga Otvos, artista multidisciplinara care și-a inceput viața artistica in contextul studiului vocal academic ca mai apoi sa tranziteze spre actorie iar mai apoi spre performance și mișcare corporala. Aceasta…

- CARAȘ-SEVERIN – Este vorba despre antreprenorul contractat, SC Black Roads SRL, care lucreaza la fundația zidului de sprijin și foreaza in aceste zile coloanele acestuia. Acestea se executa pe DN 57B, la Kilometrul 9+960 de metri, pe partea dreapta, intre Oravița și Anina! Lucrarea de consolidare a…

- Lucrarea „Notre-Dame" prezentata in expoziția „Școli, colecționari, mecenat – Arta transilvaneana de la inceputul secolului XX" din Galeria Cetații Targu Mureș este o capodopera timpurie a operei lui Aurel Popp. Pictura este dintr-o etapa de creație timpurie, realizata de Aurel Popp in anul 1912, la…