- Gruparea de extrema dreapta Artgemeinschaft a fost interzisa in Germania pentru raspandirea ideologiei naziste in randul copiilor și tinerilor, informeaza Mediafax.Ministrul de interne al Germaniei, Nancy Faeser, a numit grupul „profund rasist și antisemit”, anunța BBC. Potrivit acesteia, Artgemeinschaft…

- Lucian Viziru a aparut in serialul Clanul sezonul 2, insa, actorul nu a mai fot cautat de echipa Pro TV pentru a aparea și in urmatorul sezon, difuzat in prezent. Acesta a facut primele declarații și a lamurit misterul.Lucian Viziru a acceptat cu mare entuziasm propunerea producatorilor de la Pro TV.…

- Fosta vedeta a tenisului masculin, germanul Boris Becker, a cerut schimbarea rapida a formatului Cupei Davis si spera ca reforma va fi inceputa la scurt timp dupa alegerile privind presedintia Federatiei internationale de tenis (ITF), scrie DPA.Becker, care a ajutat Germania sa castige Cupa Davis…

- Astazi incepe Cupa Davis la Mamaia. In aceste momente, are loc confruntarea dintre Romania și Taiwan, din cadrul Grupei Mondiale I a Cupei Davis. Primul meci, care a luat startul la 13:20, ii pune fața in fața pe Nicholas Ionel și Chun Hsin Tseng. Gabriel Trifu, capitanul nejucator al Romaniei, i-a…

- Lucian Viziru, cel ce a frant inimile tinerelor in anii ’90 ca popular solist și actor de telenovele, se intoarce. Dar pe terenul de tenis. Repatriat dupa șapte ani, fosta vedeta a muzicii și-a reluat activitatea pentru care a ingropat celebritatea, aceea de antrenor atestat de tenis. Lucian Viziru…

- Americanca Coco Gauff a cucerit primul titlu de Grand Slam al carierei, dupa ce s-a impus in finala de la US Open in fața belarusei Arina Sabalenka, in trei seturi, cu 2-6, 6-3, 6-2. Numarul sase mondial, Gauff, care in 2022 a disputat ultimul act la Roland Garros in 2022, nu depasise pana acum sferturile…

- Vara aceasta Andreea Balan surprinde cu un nou single cu substrat: „Baieți cu inima in blugi”. De-a lungul timpului, artista a adus in atenția publicului piese ce s-au remarcat prin povești personale povestite prin muzica, prin dans, culoare și mai ales energie. „Baieți cu inima in blugi” nu face nicio…