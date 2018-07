Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat marti, la inceputul sedintei de Guvern, ca luni a fost semnat contractul pentru achizitionarea a cinci aeronave Boeing 737-MAX 8 care vor intra in flota Tarom. „€Ma bucur sa dau astazi o veste buna pentru Tarom. Ieri a fost semnat contractul pentru achizitionarea…

- Guvernul achiziționeaza 22 de elicoptere și un simulator de zbor, pentru situații de urgența. Anunțul a fost facut, marți, in ședința de Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Este vorba despre o Ordonanța de urgența privind achiziția cetralizata de elicoptere și simulatoare de zbor pentru situații…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat marti, la inceputul sedintei de Guvern, ca luni a fost semnat contractul pentru achizitionarea a cinci aeronave Boeing 737-MAX 8 care vor intra in flota Tarom si a spus ca s-au inceput procedurile prin care Directia Tehnica a Tarom sa devina partener oficial Boeing,…

- Daca compania va mai rezista pana atunci... Ministrul Transporturilor, Lucian Șova , a participat, luni, 16 iulie a.c., la Londra la ceremonia de semnare a contractului prin care TAROM achiziționeaza cinci aeronave Boeing 737-MAX 8, construite special pentru operatorul nostru național. Semnarea acestei…

- Grupul american Boeing si operatorul aerian Tarom din Romania au ajuns luni la un acord in vederea achizitionarii a cinci aeronave 737 MAX 8 si incheierea unui contract de leasing pentru doua avioane 737-800, scrie Reuters. O parte dintre aeronave vor fi livrate în jurul anului 2023, a precizat…

- Numarul pasagerilor companiei Tarom a crescut cu 22% in primul trimestru, rata de incarcare a avioanelor a urcat cu peste 11% si este primul an in care exista o perspectiva reala de a reveni pe profit, dupa 10 ani de pierderi, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, potrivit Agerpres.…

- Doua aeronave tip Boeing 737-800 NG (Next Generation) au intrat vineri in flota transportatorul aerian de stat Tarom. Aeronavele nou intrate in flota in Anul Centenarului poarta numele iconice ale personalitatilor care au contribuit, de-a lungul istoriei, la Unirea romanilor: “Mihai Viteazul” si…

- “Mihai Viteazul”, a doua aeronava Boeing 737 800 Next Generation, este gata sa intre in flota TAROM. Anunțul a fost facut de Ministerul Transporturilor pe o rețea de socializare. Aeronava a fost inscripționata cu simbolurile Romaniei și ale Centenarului, iar specialiștii fac ultimele teste in SUA, inaintea…