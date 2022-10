Lucian Romaşcanu: Soprana Mariana Nicolesco – o voce inconfundabilă, un artist complet Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, afirma ca marea soprana Mariana Nicolesco, care a decedat vineri la varsta de 73 de ani, a fost „o voce inconfundabila, un artist complet”. „S-a stins o viata de om, o voce inconfundabila, un artist complet. Regina del Belcanto, marea soprana a Romaniei, Mariana Nicolesco, a decedat astazi, la varsta de 73 de ani. Sunt profund indurerat de aceasta veste cumplita si sunt alaturi de familie si de toti cei dragi. Ii multumim Marianei Nicolesco pentru intreaga mostenire artistica, pentru tot ce a facut pentru Romania in lume! Dumnezeu sa o odihneasca!”, a transmis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara a murit soprana Mariana Nicolesco, unul dintre cei mai mari artiști ai țarii noastre, o voce inconfundabila, apreciata in toata lumea. Invitata de Papa Ioan Paul II, Mariana Nicolesco a cantat minunatele colinde romanesti la Primul Concert de Craciun in Vatican, transmis de Mondovisione si…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, incearca sa ii linișteasca pe fermierii care s-au plans ca se intarzie foarte mult cu procesele verbale de constatare emise de comisiile de evaluare a pagubelor, punand in pericol noul an agricol. Daea promite ca pana la data de 15 noiembrie va avea situația clarificata.…

- In acest sfarșit de saptamana, polițiștii au desfașurat mai multe acțiuni pentru combaterea proxenetismului și a prostituției in Pitești. “Cu aceasta ocazie au fost depistate 17 persoane care practicau prostituția in imobile inchiriate/unitați de cazare pe raza municipiului Pitești, acestea avand domiciliile…

- Meteorologii au emis Cod galben privind val de caldura si disconfort termic ridicat, de joi pana duminica, in 21 de judete din vestul si sudul tarii si in municipiul Bucuresti. Temperaturile maxime se vor situa intre 33 si 37 de grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de furtuni, astfel ca, pana vineri dimineata, capitala si 24 de judete din Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei si al Banatului, sudul si estul Transilvaniei si nordul Dobrogei vor fi sub Cod galben. Pana joi seara, in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura va…

- Capitala si alte 14 judete din Oltenia si Muntenia se afla astazi sub cod portocaliu de canicula, in aceste zone temperaturile urmand sa urce pana la 40 de grade, anunța Administratia Nationala de Meteorologie.In general dupa-amiaza se vor inregistra valori termice de 37-40 de grade, noaptea nu vor…

- Vine canicula din nou peste Romania, iar temperaturile din termometre depașesc 40 de grade, avertizeaza ANM. Mai exact, ANM a emis o avertizare de cod portocaliu da canicula care va fi valabila in cursul zilei de duminica, in 15 județe din sudul țarii. Temperaturile vor ajunge chiar și la 41 de grade,…

- Temperaturile ridicate revin peste Romania, dupa valul de canicula de la inceputul lunii iulie. Luna lui Cuptor se resimte, iar disconfortul termic va fi prezent timp de trei zile, anunța autoritațile. Vineri, sambata și dumiica, din 22 pana in 24 iulie, temperaturile vor depași 35 de grade in timpul…