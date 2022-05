Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Ovidiu Heius a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa, cand va fi gata chestionarul pentru curierii care aduc pachetele achitate ramburs. “Comertul in Romania si-a modificat modul in care se desfasoara. Tot mai multa lume cumpara in sistemul online. Fiecare dintre noi am cumparat…

- Lucian Ovidiu Heius a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca daca el crede ca ar putea fi scazute accizele la carburanti. “Aici este o discutie care a fost in spatiul public foarte mult dezbatuta. Stiti care este problema la acciza la carburanti? Din pacate, Romania a mers la nivelul…

- Lucian Ovidiu Heius a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca numarul total de posturi alocat ANAF este de aproximativ 22.000. “Numarul de personal sau numarul total de posturi care este alocat ANAF este de 22.244, dar doar jumatate din acestia, 11.504 mai exact, sunt functionari care lucreaza…

- Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a declarat ca, fata de controlul din martie de la Societatea de Transport Bucuresti, acum au fost gasite mai multe capete de mop si maturi noi. “Din pacate, marea majoritate a lucrurilor promise nu s-a remediat. Singurul lucru notabil ar fi ca am gasit mai…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu (PSD), a declarat ca nu iti doreste nici functia de premier, nici cea de presedinte al Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- UPDATE 6 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe cei care colaboreaza cu rusii in zonele aflate sub controlul Moscovei din sudul Ucrainei sa nu accepte locurile de munca oferite de ocupanti, transmite sambata dpa. In mesajul sau video inregistrat difuzat zilnic, Zelenski a insistat…

- Liderul spiritual al Bisericii Catolice si cel al Bisericii Ortodoxe ruse, papa Francisc, respectiv patriarhul Kiril, au purtat miercuri o discutie telefonica despre conflictul din Ucraina si au precizat ca isi doresc o pace echitabila, a anuntat Patriarhia Moscovei intr un comunicat de presa, citat…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a anunțat luni ca legea off-shore, care va permite extracția gazelor din Marea Neagra, ar urma sa treaca prin Parlament in ”cateva saptamani”. In momentul punerii in practica, susține liderul social-democrat, Romania ar putea fi complet independenta…