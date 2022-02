Stiri pe aceeasi tema

- La prima vedere, un test de personalitate pare o pierdere de vreme. In practica, mare grija la ce completați daca vi se cere asta in urma unui interviu pentru un job, mai ales daca vreți sa scapați mai repede de el. In multe cazuri, conteaza mai mult decat ceea ce știi sa faci. Adrian a aflat chiar…

- Economia Romaniei a avut performanțe impresionante in ultimele doua decenii, dar exista mai multe aspecte ce-i pot diminua avantul, se arata intr-un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica. O prima problema ar fi generata de pandemia de COVID-19, care a franat ritmul rapid al…

- Romania a ajuns pe locul zece in topul celor mai mari producatori de electrocasnice mici din lume dupa ce valoarea productiei a urcat de la 60 mil. euro la peste 500 mil. euro in mai putin de un deceniu, mai exact in perioada 2010-2019, arata datele asociatiei APPLia – The Home Appliance Europe. Topul…

- Ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, a emis Ordinul cu privire la acordarea titlului de medic specialist ATI pentru 113 medici care au absolvit examenul de specialitate la 31 decembrie 2021 și au finalizat stagiile de rezidențiat. Alți 48 de medici ATI, care au absolvit examenul de specialitate,…

- O intrebare care se afla pe buzele tuturor la fiecare inceput de an, dar parca in acest an e mai pregnanta: Viața noastra va fi mult mai scumpa fața de anul trecut? Romanii se pot confrunta cu un nou val de scumpiri dupa ce se vor opri compensarile la facturi pentru energie și gaze, atrag atenția experții…

- Postul de selecționer a ramas liber dupa ce Mirel Radoi a luat decizia de a parasi naționala, in urma ratarii calificarii la Campionatul Mondial din Qatar. “Tricolorii” vor reveni in competitii in luna iunie, in Liga Natiunilor, intr-o grupa cu Bosnia-Hertegovina, Finlanda, Muntenegru. Principalul favorit…

- Președintele CEC Bank, Bogdan Neacșu, a declarat ca bancile vor fi in perioada urmatoare interesate de capacitatea de absorbție a fondurilor puse la dispoziție pentru Romania prin PNRR. „PNRR-ul, in primul rand, este un program național de relansare și de promovare a strategiilor de redresare economica…

- Prof. dr. Alexandru Rafila spune ca ”pregatirile pentru valul al cincilea trebuie sa inceapa imediat” prin: asigurarea accesului la servicii ambulatorii, prezentarea persoanelor pozitive cat mai rapid la medic, creșterea accesibilitații la testare. ”In mod evident, primul lucru care, din punctul…