Lucian Croitoru: Șoaptele unor măsuri fiscale Cum ar putea fi caracterizate masurile fiscale ce sunt discutate de ceva timp? Ce reflecta ele in relația cu sectorul privat, cu libera intreprindere? Sunt relativ prietenoase sau mai degraba agresive? Reflecta mai degraba respect și aprobare fața de libera intreprindere sau dezaprobare și dispreț? Daca ne uitam la nivelul ratelor de impozitare, nu am putea spune ca sistemul nu este prietenos, atat cat pot fi impozitele de prietenoase cu libera intreprindere, sau ca reflecta dezaprobare sau dispreț fața de aceasta din urma. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile la legea pensiilor speciale, necesare dupa decizia Curții Constituționale, precum și pachetul de masuri fiscale nu vor mai fi adoptate in aceasta luna, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Motivul, oficialii de la București trebuie sa discute cu Comisia Europeana inainte de a lua…

- Sindicatul Independent al Aeroportului International „Avram Iancu" Cluj trage un semnal de alarma cu privire la masurile fiscale și ce ar insemna pentru aeroporturile din țara aprobarea acestora.

- Modificarile fiscale propuse de Guvern pentru a umple gaura la bugetul de stat vor impinge piața construcțiilor catre practici ilicite, IMM-urile vor cauta inginerii contabile pentru a declara un profit cat mai mic, in timp ce locurile de munca din...

- „Daca in acest moment nu se face o reforma administrativa in paralel cu o reforma de reducere a unor excepții fiscale -toate excepțiile insumeaza 75 miliarde lei- Romania fara nici o masura in acest moment va ajunge la un deficit mai mare de 6,2%. Automat va duce la blocarea fondurilor UE, va duce la…

- Romania este dependenta de banii europeni, iar ajustarea fiscala, adica reducerea treptata a deficitului bugetar, este necesara, insa fara reforme pe toate palierele – cheltuieli, venituri, administrare fiscala – nu se poate realiza, sustine Daniel Anghel, Partener, coordonator servicii fiscale si juridice…

- Premierul Marcel Ciolacu si ministrul de Finante, Marcel Bolos au prezentat astazi in cadrul unei conferinte de presa noile masuri fiscale.Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca sunt peste 50 de masuri care au fost discutate si in cadrul Coalitiei."Vorbim de prima reforma reala in ceea ce priveste sistemul…

- Premierul Marcel Ciolacu a admis vineri ca Guvernul pregatește o ordonanța de urgența care va elimina anumite facilitați fiscale. Intrebat daca masurile vizeaza scaderea salariilor IT-știlor, acesta a negat, dar a spus ca „exista perioade in care statul nu-și permite sa vina cu anumite facilitați, dar…

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Suceava va organiza la finalul acestei saptamani un seminar online pe tema stabilirii rezidentei fiscale a persoanelor fizice la sosirea in Romania sau la plecarea din țara. Potrivit conducerii Finanțelor sucevene, tema seminarului este una de interes, ...