- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a spus ca Romania nu este intr-o situație economica extraordinara, dar a gasit resurse pentru a rezolva cererile sindicaliștilor din Educație și afirma ca el crede „ca puteam face mai mult și mai la timp”.Adrian Caciu a spus, dupa ședința de Guvern, ca Romania…

- Profesorii continua greva si protesteaza si astazi in tara, nemultumiti de oferta facuta de Guvern pentru rezolvarea revendicarilor. La Iași, peste 2 mii de cadre didactice au fost prezente in fața Prefecturii. Este a 11-a zi de protest in care iși cer drepturile dar vor si condiții mai bune in sistemul…

- Profesorul Andrei Marga, fost ministrul al Invațamantului, susține intr-un comentariu ca greva generala din educație ar trebui incheiata cat de curand in favoarea cadrelor didactice. El susține ca sunt multe cauze care au condus la deprecierea grava a actului educativ in Romania, dintre care cele mai…

- ”Greva din sistemul de invatamant a pornit de la o realitate ce poate fi corectata prin dialog, iar in calitate de prim-ministru am aratat respect si deschidere la consultarile cu reprezentantii sistemului de invatamant si prin solutiile adoptate deja in intampinarea solicitarilor exprimate. Toti ne…

- Psihiatru Gabriel Diaconu crede ca actuala greva din Educație e manevrata politic pentru imparțirea puterii in noul cabinet Ciolacu. Diaconu spune ca oameni buni care au facut performanța in guvernarea Ciuca sunt acum dați la o parte din interese meschine.Radiografia a trei decenii de sindicalism…

- Este greva de o saptamana in Educație! De șapte zile peste 150.000 de profesori din Romania nu au mai intrat la salile de curs și spun ca vor continua greva atata timp cat Guvernul nu raspunde cerințelor lor. In urma acestei situații, o ordonanța de urgența publicata in Monitorul Oficial prevede ca…

- Greva continua și miercuri. Mai multe instituții de invațamant din Romania au parte de acest fenomene. In timp ce cadrele didactice protesteaza, elevii au liber, fiind nevoiți sa stea acasa. Sindicatele din Educatie au anunțat ca greva profesorilor continua și miercuri si poate dura chiar saptamani…

- Daca profesorii cedeaza nu mai prind ocazia de a fi bagati in seama de guvern pana la anul. Oamenii cer un lucru simplu: salarii mai mari. Bani mai multi inseamna o viata mai buna. Cine sunt in Romania cei care au o viata mai buna? Angajatii statului. Revolta a inceput cu majorarea veniturilor parlamentarilor.…