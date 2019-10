Stiri pe aceeasi tema

- Impactul bugetar al pensiilor, conform Guvernului, se va duce din 2-3% din PIB, în 5% în 2021 și 7% în 2022, susține Dan Bucșa, economistul-șef pentru Europa Centrala și de Est în cadrul UniCredit Bank Londra."Guvernul spune ca impatul va fi anulat de cresterea veniturilor…

- Indemnizatia de nepot ar urma sa fie primita de bunici in cazul in care parinții copilului decid sa renunțe la concediul de creștere a copilului și sa revina mai devreme la munca. Proiectul legislativ care prevede aceasta masura se afla de puțina vreme in atenția senatorilor și are nevoie,…

- Numarul mare de alegatori prezenți la alegerile europene din 2019 a fost determinat de o creștere a participarii tinerilor, arata un sondaj Eurobarometru comandat de PE in iunie • Cea mai mare creștere a participarii s-a inregistrat pe grupurile de varsta sub 25 și 25-39 de ani • Mai mulți cetațeni…

- Ziarul Unirea FMI cere reevaluarea legii pensiilor chiar cu o zi inainte de majorare. Creșterea, pericol pentru deficitul bugetar Fondul Monetar Internațional cere Guvernului reevaluarea legii pensiilor, chiar cu o zi inainte de a fi majorate. Aceasta creștere ar pune in pericol sustenabilitatea fiscala.…

- "Ne asteptam ca expansiunea economiei romanesti sa continue in 2019, cu o crestere de sub 4%, stimulata de consumul public si privat. In 2020 insa, ciclul de crestere economica ar urma sa se inverseze, iar avansul PIB se va diminua spre 3%-3,5% si posibil chiar mai jos, pe masura ce impulsul fiscal,…

- Ritmul de crestere al economiei romanesti va ramane sub 4% in acest an, dupa care se va reduce in 2020-2021 din cauza incetinirii cererii externe, a reducerii ritmului de crestere a salariilor si a unui mediu fiscal mai neutru, apreciaza agentia de evaluare financiara Standard & Poor's, care a reconfirmat…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu vicepremierul bulgar Ekaterina Zaharieva, ministru al Afacerilor Externe, aflata in vizita la Bucuresti, context in care a exprimat dorinta aprofundarii cooperarii dintre cele doua tari. Potrivit unui comunicat al Guvernului,…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anuntat, miercuri, ca cere Guvernului mentinerea legislatiei actuale RCA, in caz contrar tarifele putand creste de peste 5 ori, iar transportatorii rutieri ar demara din nou proteste nationale.