Stiri pe aceeasi tema

- Colterm SA a fost reprezentat la termenul de astazi de la Curtea de Apel Timișoara, unde s-a judecat cererea de suspendare a amenzii de aproape 107 milioane lei pentru ca nu au fost cumparate certificatele pentru gazele de sera, atat de consilierul juridic al societații de termoficare, cat și de un…

- Neta Șaptebani a fost numita in funcția de șefa a vamii din Moravița in martie 2020, pentru șase luni. Venitul sau brut se ridica la 12.000 de lei. In septembrie a fost revocata, cu zece zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost delegata in functie.Nemulțumita, a mers in instanța și a…

- Curtea de Apel Timișoara a reușit, astazi, sa judece contestația depusa prin avocați de liderul interlop Lucian Boncu impotriva deciziei Tribunalului Timiș de arestare preventiva in lipsa in dosarul in care a fost trimis in judecata de DIICOT fiind acuzat ca a ordonat asasinarea jurnalistului Dragoș…

- Curtea de Apel Timișoara a motivat decizia de prelungire a controlului judiciar pentru liderul interlop Lucian Boncu și ceilalți membri ai gruparii sale in dosarul traficului de cocaina. ”Din analiza materialului probator, Curtea constata ca temeiurile care au determinat luarea si mentinerea masurii…

- Curtea de Apel Timisoara a judecat luni apelul medicului din Faget, Nicolae Duma Balaci, la sentinta Tribunalului Timis prin care era condamnat pentru luare de mita. Doctorul a solicitat achitarea insa judecatorii au decis sa respinga apelul ca nefondat. In consecinta, Nicolae Duma Balaci ramane cu…

- Trei indivizi au fost trimiși in judecata pentru ca au incendiat un BMW Seria 7. Aceștia au facut gestul la instigarea unui polițist care a vrut sa provoace un conflict pe piața contrabandei cu țigari din municipiul Arad. Curtea de Apel Timișoara a pronunțat decizia finala in cazul celor trei barbați.…