- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ca va susține in continuare interesele romanilor și face un apel la membrii PSD sa ia in serios protestele din Piața Victoriei. Totodata, Președintele Iohannis a cerut Parchetului General sa investigheze adevarații responsabili pentru violențele petrecute…

- Klaus Iohannis a criticat, intr-o intervenție de la Palatul Cotroceni, intervenția jandarmilor, dar și atitudinea alianței de la guvernare. De asemenea, președintele țarii incurajeaza oamenii sa aiba in continuare o atitudine prin care sa conteste faptele Guvernului.

- Adina Apostol, o victima a incendiului din Clubul Colectiv, s-a prezentat la Parchetul Militar pentru a depune o plangere fața de intervenția jandarmilor de la protestul din 10 august, ea precizand ca grefele recent aplicate de medici sunt inflamate din cauza gazelor folosite de forțele de ordine.Citește…

- Intr-o postare pe Facebook, ministrul Apararii sustine ca sambata "se incearca repetarea violentelor” de vineri si ca "valul de incitari de pe retelele de socializare din ultimele zile a facut parte dintr-un plan bine pus la punct”.In acest context, Fifor face apel la oamenii "de buna credinta”…

- Dupa episodul violențelor fara margini, de aseara, conflictul dintre protestatari și jandarmi pare sa nu se fi oprit nici astazi. Mulțimea, deși nu numeroasa, aflata astazi in fața Guvernului, a intrat din nou in conflict cu jandarmii. Șeful stattului, Klaus Iohannis, a solicitat procurorului general…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca este indignat “de modul mizerabil si criminal” in care romanii participanti la mitingul din Piata Victoriei sunt tratati de Guvernul lor. “M-am uitat cu oroare la ce s-a intamplat azi in Tara / si ma declar indignat de modul mizerabil si criminal in care niste romani…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a adus in discutie din nou, vineri, amnistia fiscala, afirmand ca saptamana viitoare se va discuta in cadrul coalitiei de guvernare si Guvernului acest subiect. "Este in lucru un astfel de mecanism, ar putea stimula economia, nu pot sa va dau acum detalii.…

- Mii de persoane protesteaza miercuri seara in Sibiu, Cluj, Timisoara si Iasi impotriva modificarilor adoptate la Codul de procedura penala, scandand lozinci impotriva Guvernului si a PSD. Si in Bucuresti, peste 4.000 de oameni protesteaza in Piata Victoriei. *** Aproape 4.000 protestatari marsaluiesc…