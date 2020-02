Stiri pe aceeasi tema

- Prioritatea zero este ca persoanele aflate in trafic sa ajunga in siguranta la destinatie, iar cei care nu isi vor face treaba vor raspunde, indiferent de pozitia pe care o ocupa, a afirmat ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Miercuri a avut loc, la sediul Ministerului Transporturilor,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a convocat luni Comandamentul Central de Iarna la nivelul ministerului de resort (CCI-MTIC), iar din discutiile cu cei implicati a reiesit faptul ca nu ar trebui sa existe probleme cu traficul in conditii de iarna, potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor,…

- Managementul companiei TAROM a semnat contractul de leasing pentru achizitia unui numar de noua avioane noi tip ATR 72-600, cu 72 de locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale, interne si externe, si vor inlocui ATR-urile pe care compania le are in prezent in flota, a anuntat vineri Ministerul…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a precizat, la o intrevedere cu directorii generali ai principalelor aeroporturi, ca in cursul saptamanii au fost aprobate pentru Aeroportul International ''Avram Iancu'' Cluj cererile de finantare pentru doua…

- Craciunul vine cu temperaturi de pana la 16 grade si ploi in majoritatea regiunilor tarii, potrivit prognozei pana pe 29 decembrie emise de Administratia Nationala de Meteorologie(ANM). Zapada va fi doar la munte, unde va ninge local si destul de rar. Dupa Craciun, temperaturile scad semnificativ, semn…

- Daca vremea se va inrautati, vreau sa va raportati la fiecare roman care se afla in trafic sau care beneficiaza de serviciile companiilor aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor ca la un membru al familiei voastre, iar cei care nu se…

- Direcția Comunicare din cadrul Ministerului Transporturilor a transmis marți, intr-un comunicat de presa, ca salajeanul Felix Ardelean face parte din noua echipa a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, in calitate de director general al unei structuri extrem de importante.…