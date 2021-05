Masurile adoptate vineri de Guvern au in vedere o relaxare prudenta, si nu una totala, a declarat Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.



Aflat sambata intr-o vizita pe santierul din Salaj al Autostrazii Transilvania, Lucian Bode a precizat ca autoritatile vor fi atente in continuare la campania de vaccinare si la cazurile noi de imbolnaviri.



El a amintit ca, in functie de cei doi indicatori, Guvernul a stabilit o serie de masuri de relaxare, cu un prim termen data de 15 mai.



"Astazi nu vorbim de o relaxare totala, vorbim de o relaxare prudenta si in continuare…