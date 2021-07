Lucian Bode, despre principalele cinci cauze ale accidentelor rutiere grave: Prima este indisciplina pietonilor

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne, Lucian Bode, a facut un apel catre participanții la trafic sa circule cu prudența, dupa ce, in ultimele zile 24 de persoane au decedat in accidente rutiere, informeaza Digi24 . Lucian Bode a precizat ca Romania se afla pe primul loc in Europa in privința numarului de decese in…

- ”La Bacau, segmentul de drum in care s-a produs accidentul este in aliniament, vizibilitate foarte buna, fara restricții. N-au fost identificate urme de franare. Conduita conducatorilor auto este foarte importanta in aceasta perioada. Aș vrea sa fac un apel catre toți participanții la trafic sa circule…

- In perioada 19-25 iulie a.c., politistii suceveni actioneaza pentru cresterea gradului de siguranta rutiera, fiind vizate in special primele cauze generatoare de accidente rutiere grave. Zilnic, pe drumurile publice sunt planificate in medie 35 de echipaje de poliție rutiera, formate din polițiști rutieri…

- 7 ZILE DE ACȚIUNI IN TRAFIC PENTRU COMBATEREA PRINCIPALELOR CAUZE GENERATOARE DE ACCIDENTE GRAVE Viteza, indisciplina pietonilor, neacordarea prioritații de trecere pietonilor reprezinta principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave. De aceea, timp de 7 zile, polițiștii rutieri au derulat…

- Romania a inregistrat cea mai ridicata rata a mortalitații in accidente rutiere din UE in 2020, anul pandemiei. Clujul se afla intr-un top național al evenimentelor rutiere soldate cu pierderi de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Romania a inregistrat cea mai ridicata rata a mortalitații in accidente rutiere din UE in 2020, anul pandemiei. Media UE a fost de 42 de decese la un milion de locuitori, iar in Romania a fost de 85/1 milion. Cele mai sigure drumuri raman in Suedia (18 /1 milion). In top național privind accidentele…

- Viteza, indisciplina pietonilor, a biciclistilor si neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor sau pietonilor reprezinta principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave. Politia Romana, prin structurile rutiere, a derulat zilnic, la nivel national, actiuni pentru siguranta in trafic.In…