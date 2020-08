Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, da asigurari ca autostrada Comarnic-Brasov va fi construita, fie pe fonduri europene, fie in baza unui parteneriat intre autoritatile romane si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD). Bode acuza ca autoritati locale din statiuni de pe Valea Prahovei…

- Bode: ”Autostrada Comarnic-Brasov intra in linie dreapta si va avea finantare.” De unde ia statul banii pentru drumul catre munte Autostrada Comarnic-Brasov a intrat in linie dreapta și va fi construita, da asigurari ministrul Transporturilor, Lucian Bode, care spune ca banii necesari vor…

- Ministrul transporturilor, Lucian Bode, a declarat, luni, la Focsani, ca niciun santier pe infrastructura de transport nu a fost inchis in perioada pandemiei. Astfel, pana la sfarșitul anului, se vor semna contracte noi pentru alti 420 km de de autostrazi, drum expres sau variante ocolitoare. “In primul…

- Ministrul transporturilor, Lucian Bode, a declarat, marți seara, la Digi24, ca traseul autostrazii Comarnic – Brașov trecea, in studiul de fezabilitate, prin etajul 7 al unor imobile construite, dupa ce acestea au primit autorizații care nu ar fi trebuit date. Oficialul din Guvern a spus ca studiul…

- Ministrul transporturilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, in timpul unei vizite la Fabrica de Vagoane Calatori Astra Arad, ca Guvernul va modifica legislatia privind judecarea in instanta a contestatiilor depuse la licitatii, in conditiile in care mari proiecte de infrastructura raman blocate ani…

- Ministrul transporturilor, Lucian Bode a anunțat, marți, pe șantierul Drumului Expres Pitești-Craiova, ca reprezentanții CNAIR au desemnat consorțiul controlat de Dorinel Umbrarescu drept caștigator și pe tronsonul 4. „De astazi incepand și tronsonul 3 și tronsonul 4 au intrat in linie dreapta. Colegii…

