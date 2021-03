Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a confirmat in cadrul unui interviu televizat ca una dintre victimele de la Onești a fost atinsa de gloanțele de cauciuc trase de polițiști. Declarația vine in contextul in care in spatiul public au aparut fotografii cu trupul victimelor de la Onesti, fotografii in care se pot observa urme de […] The post Lucian Bode confirma ca una dintre victimele de la Onești a fost impușcata de polițiști. “S-au tras doua cartușe de gloanțe neletale” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .