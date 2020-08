Stiri pe aceeasi tema

- Aseara am taifasuit lung cu un prieten venit tocmai din Cluj Napoca. Imi trimite mesaj: Trec prin Bucuresti intai (sa-și lase fiul care urmeaza un liceu privat informatic, domeniu pentru care, ca și tatane-sau, devedește inclinații) și ajung la tine intre orele 20 și 20.20. A intrat in curtea mea la…

- Buni zori! La orele cinci, intunericul sta confortabil pe continentul Sangeru. Doar Luceafarul de Ziua, ca o broșa aurie, lumineaza pieptul bombat al nopții. Petruța este o buna prietena a scrisului meu, pe care l-a completat zilnic aproape, cu producția unei sensibilitați care n-o contrazice pe a mea,…

- Sunt zile in care faci ochi intr-un abur derutant și ușor tamp, ca dupa o beție, cu toate ca aseara m-am culcat la ora zero, ca mereu, iar somnul a fost lung și intreg ca de cand ma știu. Cinci ore, biologia mea scalamba, fiindca și-a pierdut vocea, ca pe un portofel (gasitorului recompensa!) pare mulțumita…

- Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, s-a aflat astazi intr-o vizita de lucru la Brașov. Șeful DSU spune ca cea mai mare presiune pe secțiile de Terapie Intensiva este in zonele din sudul țarii, de aici au fost transferați și cei mai mulți pacienți catre alte unitați medicale…

- Cum o fi fost circul ambulant in vremea cand, cu magnetismul lui de iluzii, il luase in preumblarile prin țara pe copilul Eminescu? De doua saptamani s-a tot instalat la Sangeru, in partea din spate a terenului de fotbal, un mare circ mare din București, particular și cu un nume care-mi scapa, cu toate…

- Artista a marturisit ca in acest moment consuma doar plante si se simte foarte bine. Incurajeaza pe toata lumea sa incerce acest stil de viata, ba chiar se dedica acestui subiect, postand pe retelele de socializare diverse vlogguri culinare. "Am reinceput activitatea cu cateva concerte in…

- Buni zori, va scriu din nou cu bucurie Chiar de-s compus din vorbe care mor Lasand doar șoaptele de pe hartie Prea triste in sonoritatea lor Ieri m-a-ntrebat un fost coleg de clasa Venit la Sangeru din București, Pastreaza-n dealul Tisei vechea casa Dar a venit sa-ntrebe ”Tu, cum ești?” Am vrut sa-i…

- Tragedie in satul Teleormanu din judetul Teleorman, unde trei tineri au fost scosi vineri din lacul Grabu. Doi dintre acestia au murit la fata locului, al treilea fiind reanimat si transportat la spitalul din Alexandria. Din pacate, acesta a murit duminica, chiar in ziua in care fratele lui mai mic…