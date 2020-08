Lucian Avramescu: Mi-s fruzele verzi, deși-i toamnă Mi-e toamna in suflet, iubito, Vin carduri de gaște din nord Și toate-și aleg ca popas Al inimii mele fiord In mine-anotimpul devreme Venit-a cu-ntregul alai Cad merele coapte din merii Ce-n mine rodit-au ca-n rai Și tu, Eva ultima, iata Cu sete din ele-ai mușcat Vazand ca sunt marul domnesc Al toamnei cu gust aromat E toamna in cer și-n albine A dat un ucaz Dumnezeu Ca-n scena candorii depline Sa joc rolul toamnei chiar eu Iar tu scuturi fructele toate Și doua sub bluza ți-ai pus Ce toamna splendida in zorii Ce inca nu știu de apus Venit-a in mine-anotimpul Bogat și frumos și rebel Cu-aroma nebuna… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- La nivel national, la prima proba scrisa a examenului national de bacalaureat care s-a desfasurat ieri, au participat 12.499 de candidati din cei 15.675 inscrisi. Nu s-au prezentat 3.131 de candidati, in timp ce 45 de candidati au fost eliminati pentru frauda sau tentativa de frauda. De asemenea, 10…

- Elena Mihai Buni zori.Toamna se arata in frunzele ce incep sa-si schimbe culoarea,in diminetile si serile mult mai reci ,in zarva pe care o fac ciorile ce dau iama in nuci, in galagia pe care cotofenele o fac din zori, doar cerul nu vrea sa aduca ploaia si poate venind toamna sa avem belsug de ploi…

- Inceput de bruma sau e o parere? Iarba ma trimite, curentat de electricitatea ei rece, din nou in papucii de curte, toata prietenia talpilor mele cu roua fiind brusc anulata. Aerul e tare ca diamantul și alunga din tine orice reziduu de somn. E frig și simt asta prin camașa. De ce ziceau țaranii ”A…

- Cuvintele mele se desfaceau in privelisti Soaptele, daca erau, se opreau in sarut Astazi și-au pierdut forța detonanta Cum sa mai puna la punct adversarii un mut? Ridicau in picioare un stadion vorbele mele Palmele primite aplauze se numeau Eram aplaudat de femeile indragostite Chiar daca nu pe mine,…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, miercuri, ca scenariul cel mai probabil a fi pus in practica pentru inceperea anului școlar din septembrie este sistemul hibrid, in care, prin rotație, unii elevi vor merge fizic in clase, iar alții vor face cursuri online. ”Vazand situația epidemiologica…

- Ai indurare, Stapane, ne-ai dat grea suparare Pune planetei in obraji vechea culoare Ceru-i cu junghiuri, ignoranța ne doare Chiar și moartea ne vine ca din intamplare Tot ce-i prezent se arata ca lipsa Soarele Tau e-n permanenta eclipsa Se sforțeaza biata Terra pe chip sa Iși dea cu cel ruj, antiapocalipsa…

- Lucian Avramescu Azi noapte – ma-nșel? – ceva straniu Pe planeta albastra s-a intamplat De pilda dealurile, ca niște bivoli uriași Au venit imprejur, foarte, foarte aproape de sat Cu armurile lor de frunze stau toate lipite Fac un zid verde, puternic și mare Dealurile satului meu sunt o armata Gata…

- Aproape de miezul nopții, cerul tot s-a acoperit cu un covor de foc. In viața mea, care nu se arata scurta, avand timp pana acum sa traiesc de toate, nu am vazut, pe cerul privit de jos, și nu o data de deasupra norilor, o asemenea țesatura furioasa și compacta de lumini scaparatoare. Ciudat n-a fost…