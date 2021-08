VIDEO Cehia: O dramă despre refugiaţi câştigă Globul de Cristal la festivalul de la Karlovy Vary

Drama despre refugiaţi "As Far A I Can Walk" (Cât de departe pot să merg) a câştigat sâmbătă cel mai important premiu în cadrul celei de-a 55-a ediţii a festivalului internaţional de film de la Karlovy… [citeste mai departe]