Lucian Avramescu: Eu cred că muţenia mi se trage de la apendicită! O psiholoaga m-a obligat sa raspund unor intrebari caraghioase acum cateva luni, cand inca vorbeam, și ma gaseam la dispoziția, in spital, a tuturor specialitaților medicale, cateva interogative, ca a doamnei despre care vorbesc, altele care puneau intrebarile cu ace, ventuze legate electric de capul meu și de un ecran in care imi numarau neuronii. Toți plecau de langa mine cu nedumerirea de a nu gasi nimic defect. Psiholoaga, dupa ce m-a pus sa desenez un cub – eu care am facut un proiect de arhitectura – sa numar de-a-ndoaselea din șapte in șapte, de la o suta in jos (am luat 10 la bacalaureat… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- Buni zori! Scriu pentru a nu uita. Verific, in același timp, daca amuțirea mea imi strica randuielile memoriei, iar vechile cusururi și eventualele calitați au ramas la locul lor sau au avut și ele de suferit. Un cusur neințeles pentru prietenele mele mai ales, a fost cel de a nu baga de seama cu ce-i…

- Scriu. Scriu ca si cand as vorbi. In cap vorbele se aliniaza cuminti, fac tumbe uneori, spre amuzamentul unei sali care aplauda. Seara vine greu și imi sta pe umeri ca o pasare pe care n-o știu. Poate ca va incepe, in curand, sa-mi ciuguleasca, izbindu-l cu clonțul ei de oțel, creierul. Prometeu inlanțuit,…

- Furnizorii zapezii au ratacit drumul In Sahara curții mele a mai ramas, pe fund, lacrima fantanilor. Eu, fara cuvinte, strig ploaia Prieten cu soarele fiind de o viața, doar soarele ma aude Și in sagețile lui creasta cocoșilor se face mai roșie Eu, ce fac eu? Inalt inca, masor in tacere Viața cu pași…